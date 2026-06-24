NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝73.21（-0.65-0.88%） 米国とイランの覚書が発効した後の売りが継続した。覚書に含まれているレバノン停戦が実現されていないため、イランはホルムズ海峡を航行する船舶の制限を発表しているが、タンカーの航行は回復傾向にあるもようで、相場を引き続き圧迫している。調査会社ケプラーによると、６月１２～１４日におけるホルムズ海峡の通過は３２隻だったが