米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 4.198（-0.027） 米10年債4.497（-0.012） 米30年債4.945（-0.003） 期待インフレ率2.209（-0.035） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。原油相場の下げが続いており、ＷＴＩが７２ドル台まで一時下落する中、インフレ圧力緩和への期待感も出ている。 この日は２年債入札が実施され、最高落札利回りが発