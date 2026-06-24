北中米ワールドカップを戦う日本代表のMF堂安律(フランクフルト)が現地時間23日、グループリーグ第3戦スウェーデン戦が行われるダラスへの出発前に報道陣の取材に応じ、DF長友佑都(FC東京)からのゴール予告に言及した。今大会開幕2試合に右ウイングバックで先発し、攻守にわたる献身的な働きで1勝1分けの好発進に貢献した堂安。その振る舞いには森保一監督からも、チームメートからも絶大な信頼が寄せられており、前日22日には