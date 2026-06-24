北中米ワールドカップのグループリーグ第3節・スウェーデン戦に帯同しないことが決まったMF久保建英(ソシエダ)について、DF長友佑都(FC東京)は「タケね、もう相当良くなっていますよね彼は」と回復傾向にあることを明かした。久保は14日の初戦オランダ戦(△2-2)に先発出場も、後半途中に膝を負傷。20日の第2節・チュニジア戦(○4-0)には帯同せず、ベースキャンプ地のナッシュビルに残ってリハビリに専念した。22日には左膝を気