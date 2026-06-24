同世代たちの活躍は、さらなる意欲をもたらしている。5大会連続のワールドカップ出場を目指す日本代表の39歳DF長友佑都(FC東京)は、ポルトガル代表の41歳FWクリスティアーノ・ロナウドやアルゼンチン代表の38歳FWリオネル・メッシがそれぞれゴールを決めたことを受け、「言葉が出ない」と舌を巻きつつ、大きな刺激になっているようだ。北中米W杯は第2節が行われているさなか、あす24日に39歳の誕生日を迎えるメッシが5得点を挙