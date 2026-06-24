世界で最も計算が速いスパコン500台を半年ごとに順位づけする「TOP500」の最新版が、現地時間6月23日に独ハンブルクの国際会議「ISC 2026」で発表された。 参考：A24、Google DeepMindと映画制作AIツールを開発へハリウッドがAIと揉めるなか提携の狙いは 3期連続で首位だった米国の「El Capitan」が2位に転落し、中国の新システム「LineShine」が初登場で世界1位に立った。中国製スパコンの首位は2017年以来。1秒間