[6.24 北中米W杯GL第2節 ポルトガル 5-0 ウズベキスタン ヒューストン]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループK第2節が24日に開催され、ポルトガル代表が初出場のウズベキスタン代表に5-0で勝利した。今大会初白星を手にし、暫定首位に浮上。第3節は28日に行われ、ポルトガルはコロンビア代表、ウズベキスタンはコンゴ民主共和国と戦う。ポルトガルは初戦のコンゴ民主共和国戦で1-1のドローと不本意な結果に終わっ