[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](ボストン)※05:00開始<出場メンバー>[イングランド]先発GK 1 ジョーダン・ピックフォードDF 2 エズリ・コンサDF 6 マーク・グエヒDF 24 リース・ジェームズDF 25 ジェド・スペンスMF 4 デクラン・ライスMF 8 エリオット・アンダーソンMF 10 ジュード・ベリンガムMF 18 アンソニー・ゴードンMF 20 ノニ・マドゥエケFW 9 ハリー・ケイン控えGK 13 ディーン・ヘンダーソンGK 23 ジェームズ