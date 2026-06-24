静岡県内の学生（中学生〜大学生等）に朗報です！ JR東海が、夏の「東京ディズニーリゾート」へのお出かけに特化した超おトクな学割きっぷ「静岡ユース★おでかけきっぷ（静岡ユースおでかけきっぷ）」を昨年に続き発売します。東海道新幹線「こだま」の往復が最大7,940円引き（通常運賃の半額以下）になる圧倒的なコストパフォーマンスに加え、今夏は運行開始したばかりの東京ディズニーシー25周年記念車両「Sparkling Dreams Shi