ラグビー日本代表の宮崎合宿に参加中のFLリーチ（BL東京）が取材に応じ、再登板3年目を迎えたエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチが、今季の攻撃コンセプトに「即興」を加えたことを明かした。これまではポジションやエリアごとに役割やプレーが決まっていたが、「プレーに決まり事がない。選手に判断させるから凄く面白い。誰かが自分のタレント（能力）を使って行ったら、それをサポートする」と話した。ベースとなってい