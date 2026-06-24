■オーケストラ 1,252円(+217円、+21.0％) 東証プライムの上昇率トップ。ＯｒｃｈｅｓｔｒａＨｏｌｄｉｎｇｓ [東証Ｐ]が6日続急騰。22日取引終了後、26年12月期の配当予想について普通配当25円、記念配当5円の計30円（前期12円）にすると発表した。従来予想の普通配当13円から大幅に増額修正する。記念配当は上場10周年を迎えることを踏まえたもの。これを好感した買いが集まった。 ■メディアＬ 64円