■岩谷産 1,919.5円(+81円、+4.4％) 東証プライムの上昇率8位。岩谷産業 [東証Ｐ]が3日ぶり大幅反発。同社は22日、米国における家庭用ガス警報器事業の拡大及び安定供給体制の構築を目的に、新コスモス電機 [東証Ｓ]と米国に新会社を設立したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなったようだ。新会社の出資比率は、岩谷産が60％、新コスモスが40％。新会社はメキシコ及び米国での委託生産品の生産管理を担い