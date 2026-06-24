◇パ・リーグ楽天8―4西武（2026年6月23日山形市）疲労も鬼門も吹き飛ばした。楽天・村林が2―2の3回2死一、二塁でワイナンスのスライダーを捉え、左越えに決勝の2点適時二塁打。塁上で力強く拳を握りしめ「なんとか勝つだけと思っている。いいヒットで喜びが出ました」と笑った。東京ドームで戦った前夜は、今季チーム最長の4時間38分の激闘。延長12回サヨナラ勝ちで吉井新監督に就任3試合目で初勝利をプレゼントした。