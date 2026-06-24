夏競馬の水曜企画は「夏色思い」。記者が夏に関するテーマを考え、深掘りする。第2回は大阪本社の新谷尚太（49）が担当。今週から舞台を福島、小倉へ移し、完全に夏モードに切り替わる。「格より調子」と言われる夏競馬。グリーンチャンネルのパドック解説者が、馬体チェックのポイントを伝授する。前職の専門紙時代から時計班として、トレセンで調教する馬を見るのが好きだった。ただ、いくら動きが良くても週末のレース当日