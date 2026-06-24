しらさぎS6着ミニトランザット（牡4＝杉山佳）は放牧を挟んで中京記念（8月16日）を視野。2勝クラスを勝ったタガノアバンドーネ（牡3＝角田）はレパードS（8月9日、新潟）。UHB杯1着アスティスプマンテ（牝5＝佐藤悠）は状態が整えばUHB賞（8月9日、札幌）。パラダイスS9着グレイイングリーン（牡8＝池江）は朱鷺S（8月22日、新潟）。ダービー卿CT7着ゾンニッヒ（牡8＝池江）、モルガナイトS5着ショウナンハクラク（牡7