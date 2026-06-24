日々、現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は東京レース部・梅崎晴光（63）が担当。琉球競馬の舞台となった識名馬場（沖縄県那覇市）の形状調査にも尽力し、慰霊の日にあたる21年6月23日に87歳で亡くなった知念堅亀さんの思い出をつづった。沖縄の島々が鎮魂の祈りに包まれた23日の「慰霊の日」。インターネットラジオ（ラジコ）で沖縄の民放ラジオ番組をタップする