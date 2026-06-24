24日午前5時8分、長崎地方気象台は長崎県気象防災速報（線状降水帯直前予測）を発表しました。 長崎県南部では、今後３時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。 命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。