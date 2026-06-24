◇パ・リーグ西武4―8楽天（2026年6月23日山形市）地方球場で初登板のワイナンスが5回9安打5失点と試合をつくれず、5月22日以来の2連敗を喫した。右腕は「フォームの微妙なズレがあって制球に苦しんだ」と淡々と振り返った。投手陣では、ドラフト2位・岩城が浜屋とともに2軍で調整することが決まった。チームトップの18セーブを挙げている岩城だが、22日の楽天戦で7―6の延長11回にソロを浴びて同点に追いつかれるなど直