◇セ・リーグDeNA2―5中日（2026年6月23日岐阜）DeNAの先発・入江が5回1/3を7安打5失点と試合をつくれず、今季4度目の4連敗を喫した。3回に細川に先制ソロを浴び、5回には2死二塁の場面でサノーに2ランを被弾。1ストライクから甘く入った2球目のスプリットを左翼席に運ばれ「要所でやるべきことをできず申し訳ない」とうなだれた。打順など、状況を考えれば慎重に勝負しなければいけない場面。相川監督も「そもそも厳