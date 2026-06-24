◇セ・リーグヤクルト4―3阪神（2026年6月23日甲子園）鮮やかな逆転劇を呼んだのは、選手会長が着実に決めた犠打だった。0―1の8回。犠打数両リーグ最少のヤクルトが、古賀の犠打からの一挙4点で試合をひっくり返した。「なぜ（自分が）3番に入っているか。ああいう場面できっちりつなぐということは監督も考えていることだと思う」。池山監督の意図をしっかり受け止める古賀は、そう振り返った。長岡、増田の連打で無死