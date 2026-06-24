◇セ・リーグ巨人7―3広島（2026年6月23日マツダ）5月21日のヤクルト戦以来の3番に座った巨人・泉口が貴重なダメ押し打を放った。3―1の7回2死満塁。中堅の頭を越える走者一掃適時二塁打。「みんながつないでくれたので、還すことができて良かった」と喜んだ。6月は打率・313と復調気配で、今季初3打点で貢献した。