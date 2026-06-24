X投稿が反響サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦のNHK中継で解説を担当する本田圭佑が自身のXを更新。日本のグループ突破率を巡り、ユーザーが提示した回答への“反論”が注目を浴びている。本田は23日に更新したXで「恐らく日本の予選突破の可能性は99％以上やと思う」と綴り、ハッシュタグ付きで「#さっき計算してみた」「#誰か賢い人