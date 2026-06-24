北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループJ第2節のヨルダン―アルジェリアが米サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われ、初出場のヨルダンは1-2で逆転負けを喫した。2連敗となった試合後、ロッカールームを綺麗に片付け、お土産を残す敬意に国際サッカー連盟（FIFA）も賛辞を送っている。綺麗に片付けられたロッカールーム。テーブルの上にはヨルダンのユニホーム