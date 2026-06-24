日本女子初の国際ボクシング殿堂入りを果たした元世界5階級制覇王者・藤岡奈穂子さん（50）が23日、都内で会見した。今月、米国での殿堂式典ではファンからサイン攻めにあうなど、知名度の高まりを感じたといい「自分の使命ができた。後世にできることがあれば尽くしたい」と語った。男子世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は来年にもフェザー級で自身と同じ5階級制覇への挑戦が濃厚。「怪物なのでやっ