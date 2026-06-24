Googleは2026年6月中旬にAndroid 17を公開し、まずは自社のPixelスマートフォン向けに配信を開始しました。しかし、Pixel 6a〜10シリーズのユーザーから「タッチスクリーンの不具合」「5G接続の消失」「Wi-Fiでのアプリ不具合」という報告が大手掲示板Redditで相次いでいます。 （使用画像：https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/19/56/63/65/1000_F_1956636577_hOTPVPbVPb3y4omit3sm3J5VoJPzbDvA.jpg） タッチスクリーンの誤動作