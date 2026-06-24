9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会に臨む飛び込みの日本代表が23日、滋賀県草津市で練習を公開した。男子高飛び込みでパリ五輪銀メダルの玉井陸斗（滋賀・立命館ク）は前回大会では中国勢に敗れて3位。「安定性と入水の切れを上げないと金メダルに届かない。（前回から）成長したと思える演技をして金メダルを目指したい」と意気込んだ。現在はサッカーのW杯北中米大会にも注目。日本代表が快勝したチュニジア戦を見て「