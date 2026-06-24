10日に開幕したネーションズリーグ（VNL）2026男子。予選ラウンド第1週で4連勝と好スタートを切った男子日本代表は予選ラウンド第2週のフランスラウンドでセルビア代表、イラン代表、アメリカ代表、フランス代表と対戦する。 フランスラウンドの初戦で戦うのがセルビア。今回はそのセルビアについて解説していく。 セルビア代表の特徴 セルビアを一言で表すなら「新生」だ。 長年チームを