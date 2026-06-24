寝具などを展開する「TENTIAL」とコンディショニングサポート契約している坂井瑠星（29＝矢作）が23日、大阪・阪急うめだ本店で一日店長イベントに登場。「生活リズムがバラバラで睡眠時間は不規則になりがちなのですが、良い睡眠を取れるようにサポートしていただいています。海外遠征での結果にもつながっています」と語った。相棒フォーエバーヤング（牡5＝矢作）の秋ローテが発表され、「去年勝ったブリーダーズCを今年も