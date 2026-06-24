日本代表は２２日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２５日（日本時間２６日）にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦に向けた練習を始めた。決勝トーナメント進出には引き分け以上、１位通過には勝利が求められる一戦で、ＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝は、スウェーデンの強力な“２トップ封じ”を決意。過度に情報を入れすぎず、対応していくイメージを膨らませた。無失点で勝利したチュニジア戦から２日。日