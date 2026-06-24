◇セ・リーグ巨人7―3広島（2026年6月23日マツダ）巨人は23日、広島を7―3で下し、阪神と並んで首位に立った。松本剛外野手（32）は「2番・右翼」で出場し、いずれも移籍後初となる3安打、複数打点をマークして勝利に貢献した。チームは昨季2勝10敗と苦しんだマツダスタジアムで、3試合目で早くも2勝目を挙げた。チームにとって鬼門のマツダスタジアム。だが、今季から新加入した松本にはそんなことは関係ない。「経験し