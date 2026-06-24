◇パ・リーグロッテ0―4日本ハム（2026年6月23日エスコンＦ）ロッテは、北山の前に打線が散発3安打で二塁も踏めずに今季9度目の零敗。連勝は3で止まった。サブロー監督は「真っすぐを見逃して変化球で空振りという悪い形が多かったかな」と指摘した。故障で出遅れていた新外国人のカスティーヨが7回から来日初登板し1回2安打1失点。指揮官は「球自体は良かった。中継ぎが一人増えると、凄い助かるので頑張ってもらいた