日本代表は２２日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２５日（日本時間２６日）にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦に向けた練習を始めた。笑顔が多かった練習の雰囲気が表すように、チームは決勝トーナメント進出に大きく前進した。どの相手と当たるか通過順位が注目される中、主将のＤＦ板倉滉は「もちろんそういう情報も頭に入れるが、次の試合で調整できるかと言われたら絶対にできない。決勝まであと６試合