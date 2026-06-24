横浜流星と広瀬すずがダブル主演する映画『汝、星のごとく』より、SixTONESの松村北斗、中村アン、濱田岳の出演が発表された。主人公である櫂（かい／横浜）と共に、夢に向かって進む仲間たちを演じる。【写真】櫂（横浜流星）と彼が手掛ける原作漫画の作画を担当する尚人（松村北斗）の相棒感あふれる一枚も！場面写真ギャラリー本作は、シリーズ累計が150万部を突破している凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者に