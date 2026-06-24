◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）騒然とするマツダの中心で守護神が仁王立ちした。不運な形でピンチとなり、セーブシチュエーションを迎えるとマルティネスが登場した。７―３の９回１死一、二塁。６番手で登板した右腕は初球で佐々木を遊ゴロ併殺。「しっかり準備はできていました」と通算２３３セーブ目にして自身初の１球セーブをマークして試合を締めた。橋上監督代行は頼もしい助っ人を拍