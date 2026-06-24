女優の渡辺真起子（５７）が、かわいらしいオフ姿を公開した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「集まってサッカー見ようぜって、週末。久しぶりに海方面の週末」と題して投稿。「お手伝いの量に比例して、エプロン、小さいぜっ。夏至だっつって、ビーチサンダル履いたけど、ビーチはまだお預けだぜっ」とノリノリでつづり、小さめのエプロンを着用してポーズを取った。有名女優の飾らないオフ姿に、フォロワーは「