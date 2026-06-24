長崎県南部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。自治体からの避難情報や周辺の情報を確認し、安全を確保してください。長崎県南部「線状降水帯」発生の可能性災害発生の危険度が高まる気象庁は24日5時00分、気象防災速報(線状降水帯直前予測)を発表しました。長崎県南部では、今後3時間以内に、線状降水帯が発生し非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が