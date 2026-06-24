阪神の下村海翔投手（２４）と伊原陵人投手（２５）が２３日、１軍に合流した。下村は２８日の広島戦、伊原は２７日の同戦（いずれもマツダ）で先発することが有力となった。右肘のトミー・ジョン手術から回復して３年目の下村は再発防止を最優先にして、慎重に復帰プランを歩んできた。ファームでは４試合の登板で防御率２・２５。先発した前回２１日のオリックス戦では七回１死まで無安打に封じる快投で、７回１安打無失点の