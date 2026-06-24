スペルーチェは前走の橘Sで差して3着。宮田師は「流れが慌ただしく馬場も悪い中で、いい脚を使ってくれた」と内容を評価した。23日はダートコースで調整し「筋肉の張りが出てきた。順調に来ている」と万全をアピール。「目つきは春より落ち着いている。これなら千八にも対応できると思う」と距離延長にも不安はない。