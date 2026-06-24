トップハンデタイ57キロのローベルクランツは毎日杯2着→NHKマイルC4着とハイレベル戦で健闘が続く。和泉助手は「年明けから工夫してやってきて前回はほぼパーフェクトな調整ができた。馬も経験を積んで落ち着きが出てきた」と評価する。好調を維持して初の重賞獲りに挑む。コース替わりについては「距離は守備範囲だし、前めで競馬もできる器用なタイプだと思うので」と語った。