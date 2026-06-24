「ソフトバンク０−５オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）オリックスは通算２４勝を献上している“天敵”を敵地で攻略し、連敗を２で止めた。右肘コンディション不良から復帰したばかりの上沢から５回３得点を奪いＫＯ。昨年５月２５日以来の“土”をつけさせた。口火を切ったのは捕手・若月だ。三回２死から「とにかく先制することができてよかった」と今季１６８打席目で左翼席への１号ソロ。下半身の違和感から