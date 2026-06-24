ガリレアはニュージーランドT11着以来、約2カ月半ぶりの実戦。入念に調整を重ね、清水英師は「いい感じ。馬体に厚みが出た。横からのシルエットがたくましく見える」と成長を実感する。「重量54キロはいい。開幕週も歓迎。うまくタメが利けば」と昨年サウジアラビアRC2着以来の好走に期待した。