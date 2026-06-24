葉牡丹賞のレコードVが光るサノノグレーター。ここまで重賞4戦に挑戦し、スプリングSでは勝ち馬から小差の5着、前走皐月賞は14番人気で9着だった。尾形師は「（皐月賞は）よく頑張ってくれたと思います。（福島1800メートルは）条件的に問題はないと思う。（レコード勝ちの実績から）多少、タイムが速くなったとしても対応してくれるはず」と話した。