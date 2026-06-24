２４日の広島戦（マツダ）に先発する巨人・西舘が、先発でのセ・リーグ初勝利を目指す。これまでの４勝は中継ぎで挙げた１勝と、交流戦で先発として挙げた３勝のみ。マツダでの先発も自身初になるが「目の前の一人一人としっかり勝負していければ」と意気込んだ。２４日はあいにくの雨予報。「集中力だけは切らさず」と天候は気にせず、いつも通りの準備を重ねる。