先週3勝の勢いに乗る佐藤悠厩舎がコルテオソレイユを送り出す。6戦連続マイル戦に起用され、前走で待望の2勝目。距離的に未知の領域に入るが「前走時、ジョッキー（浜中）の第一声が“距離を延ばそう”でした。お母さんの血統から1200メートルで下ろしたんですが、だいぶ（父の）ウインブライトの方に寄ってきた」と指揮官。「今なら二千でも。強い相手にぶつけるのも今後にいいかなと」と意気込んでいた。