◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を行い、1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（25日）の舞台ダラスに移動した。引き分け以上で2位以内が確定し、負けても3位での1次リーグ突破が有力。首位突破には得失点差も重要になるが、MF田中碧は「しっかりと勝ち切ることもそうですし、グループリ