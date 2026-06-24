「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）巨人・戸郷が“マツダの記憶”を熱投で振り払った。大量援護の中でイニング途中の降板、６四死球と反省は多いが、６回１／３を３失点で自身４連勝。昨季は４登板で０勝３敗、１０失点を喫した試合もあった鬼門をついに突破した。試合後には「マツダはジャイアンツにとって鬼門と言われている場所。個人的にもすごく悔いの残る２０２５年だったので、一つ払拭できたかな」と胸