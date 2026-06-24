北中米ワールドカップが世界中のファンを熱狂させるなか、厳しい現実と向き合っている選手がいる。イタリア代表DFのジャンルカ・マンチーニだ。ASローマの守備の要は、『Sky Sport』のインタビュー取材に応じ、苦しい胸の内を明かした。過去４度の優勝を誇るイタリア代表は、３大会連続でワールドカップ出場を逃がした。ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフにも出場していたマンチーニは「ワールドカップ出場を果たせなか