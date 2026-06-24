ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表と対戦し、５−０で大勝した。主将クリスティアーノ・ロナウドは２ゴールを挙げ、史上初となるW杯６大会連続得点を達成。試合後には、ここ数日の批判に対する思いも明かしている。開始６分、ジョアン・カンセロのクロスに右足で合わせて先制点を奪ったロナウドは、39分にもブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追