北海道・小樽警察署は2026年6月23日、小樽市緑2丁目の住宅で手りゅう弾のようなものが発見されたと発表しました。23日午後2時ごろ、「母が亡くなって実家の整理をしていたら手りゅう弾がでてきた」と警察に通報がありました。警察によりますと、廃品回収業者が作業していたところ、廃品の中に手りゅう弾のようなものを発見したということです。手りゅう弾のようなものは、長さ約11センチ、直径約5センチ、ピンがついていて、午後5