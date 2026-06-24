スタッフ2人で夜逃げ準備中、妻に暴力を振るって骨折させた夫とまさかの鉢合わせ!?【漫画】本編を読むDVや家庭問題に苦しむ依頼者の夜逃げを描いた人気シリーズ「夜逃げ屋日記」。作者の宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)が実話をもとに描く本作には、現場で実際に起きた緊迫のエピソードが数多く登場する。今回紹介する第27話では、夜逃げ作業の真っ最中に依頼者のDV夫と鉢合わせるという、スタッフにとっても予想外の事態が描か